Двадцатитонная фура с гуманитарной помощью стала пятнадцатым конвоем мз Череповца

Из Череповца в зону СВО ушел пятнадцатый гуманитарный конвой. Об этом сообщил мэр Вадим Германов. Двадцатитонная фура, груженая личными посылками и всем необходимым для военных, направилась в юго-западном направлении.

Только посылок от родных туда направлено порядка 700. Их приносят в волонтерский центр „Единой России“. Мэр напомнил, что гуманитарную помощь нужно приносить в волонтерский центр на Сталеваров, 42. В будни посылки принимают с 9 до 18 часов, в выходные — с 11 до 17 часов. Информацию можно уточнить по телефону 57−06−45.

"Также из Череповца впервые отправлена мебель. Она пригодится при обустройстве полевых лагерей и штабов. Закупили и средства связи, радиостанции и тепловизоры. На дорогу гуманитарному конвою потребуется несколько дней. К ближайшим выходным посылки дойдут до адресатов», — рассказал Вадим Германов.