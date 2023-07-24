В Вологде реставрируют дом купца Гутмана, больще известный как Домик Петра Первого

Домик Петра I. Фрагмент фото Баранеева 1887 г.

В Вологде ремонтируют дом купцов Гутманов, больше известный как Домик Петра I, объекта культурного наследия Вологды.

Реставрация первого музея в Вологде ведется и снаружи, и внутри здания. В помещении реконструируют электрические сети, в ближайшее время приступят к замене существующих тепловых сетей. Также специалисты занимаются реставрацией печей и восстановлением штукатурного слоя, в том числе на наружных стенах, сообщает пресс-служба Правительства области.

Шашечная бело-зеленая крыша домика будет обновлена. Существующие стропильные конструкции и само металлическое покрытие кровли сохранят полностью. А вот красить будут заново: удалят старую краску, железо загрунтуют и снова покрасят.

Работы проводятся под постоянным контролем Комитета по охране объектов культурного наследия области и авторского надзора.

В 2023 году здание защитят от биопоражений и воздействия влаги.