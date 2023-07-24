В Вологде начались работы по асфальтированию улицы Поэта Романова

Первый слой асфальта уже появился на улице Поэта Романова.

В Вологде продолжаЕтся формирование малого транспортного кольца. Улица Поэта Романова является частью этого проекта. Четырехполосная дорога общей протяженностью около 2 км свяжет напрямую микрорайон Бывалово и улицу Конева. Сейчас на иесто вышли асфальтоукладчики.

«Согласно новому ГОСТу, на ул. Поэта Романова будет три слоя асфальта. Производители разработали индивидуальный "рецепт" покрытия для нашей улицы. Оно должно быть стойким, в том числе к образованию колейности. Оценим результат этой осенью, когда завершим работу по строительству дороги и запустим движение. Напомню, что федеральное финансирование на строительство этого объекта Вологда получила благодаря поддержке Губернатора Олега Кувшинникова. Это первый этап масштабного проекта Малого транспортного кольца Вологды, создание которого одобрил Президент РФ Владимир Путин», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Секрет асфальта в том, что для каждого слоя используется асфальтобетон разных марок, что дает повышенную износостойкость. Сейчас работы идут на участке от дома 27 на улице Ярославская до Осановского проезда.

В августе рабочие начнут укладку второго слоя. А на начало сентября запланировано финальное асфальтирование всей дороги. Этот третий слой будет выполнен единым бесшовным полотном, что позволит увеличить срок службы дороги.

Параллельно на ул. Поэта Романова идёт асфальтирование моста через реку Шограш, где в качестве первого слоя используется литой асфальт, выполняющий еще и функцию гидроизоляции. Сверху будет слой щебеночно-мастичной смеси повышенной износостойкости. Кроме того, продолжается устройство основания дороги на участке от ул. Конева до Осановского проезда и формирование кольцевого пересечения ул. Поэта Романова – Осановский проезд.

Также подрядчик занимается укладкой рулонного газона на разделительной полосе, такой же появится и на газонах вдоль дороги. Всего предстоит уложить более 41 тысячи кв. м травяного покрова.

Сдача улицы запланирована на октябрь 2023 года, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.