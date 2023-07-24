Молодой вологодский музыкант погиб в парке Ветеранов

Антон был талантливым музыкантом.

В Вологде нашли молодого человека, пропавшего 19 июля. Он мертв. Его тело обнаружили в воскресенье в парке Ветеранов.

В вологодском парке погиб 25-летний начинающий музыкант Антон С.. Его поиски продолжались несколько дней, сообщает портал Город Во.

Антон пропал 19 июля. Тревогу забила его девушка, которая рассказала, что Антона нет дома, его телефон не отвечает.

Полиция установила, что друзья видели его в парке Ветеранов. Но молодой человек ушел, больше его никто не видел.

23 июля его тело было обнаружен в том же парке Ветеранов. Региональное управление Следственного комитета ведет проверку. По предварительным данным, Антон мог утонуть в пруду.

Обстоятельства его смерти устанавливаются сотрудниками следкома.