Президент поддержал инициативу вологодского педагога

Педагог из Вологды попросила Президента расширить просветительскую семейную программу и включить в неё семьи, которые планируют родить ребёнка. Владимир Путин поддержал это предложение на заседании Наблюдательного совета АНКО "Россия - страна возможностей", которое он провёл в минувшую среду в Екатерининском зале Кремля. Соответствующее поручение Президент дал кабинету министров.

"Мероприятия в рамках нацпроекта "Образование", когда можно оказывать бесплатные консультации для родителей, называются "Поддержка семей, имеющих детей". Мы можем проводить бесплатные занятия для семей, для желающих взять детей на воспитание, но почему-то не можем оказывать услуги взрослым, которые хотели бы родить ребенка, рассказывать им о возможностях, о поддержке, которая есть сейчас в России. Я надеюсь, что вы поддержите мое предложение к министерству просвещения расширить перечень благополучателей мероприятия, включить в него тех, кто хотел бы родить ребенка, чтобы такие услуги тоже можно было оказывать бесплатно и рассказывать как можно большему количеству молодых людей о мерах поддержки родителей в нашей стране", - обратилась Липатникова к Путину, отметив, что дополнительного финансирования не потребуется.

Президент попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову рассмотреть это предложение. "Посмотрите, пожалуйста, эта работа очень важная и в абсолютно правильном направлении. Поддержка материнства, детства, демография - это очень важно и заслуживает поддержки", - сказал Путин.

Липатникова является участником программы "Наставничество" от "Мастерской управления Сенеж". В этом году ее НКО выиграло самый большой грант от Министерства просвещения РФ в Вологодской области - 26 млн рублей на проведение 100 тыс. консультаций для родителей. Это 100 тыс. занятий, чтобы помочь им, научить разговаривать на одном языке со своими "цифровыми" детьми.