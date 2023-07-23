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НовостиПроисшествия23 июля 2023 16:50

В Вологде мужчина выпил бутылку спиртного в супермаркете и решил не платить

Его задержали росгвардейцы и сдали в полицию
Иван Чухнин

В Вологде мужчина выпил в супермаркете на улице Мира бутылку алкоголя и решил не платить. Была вызвана вневедомственная охрана. Сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего мужчину, который оказался местным жителем.

Как сообщает пресс-служба ведомства, один из посетителей в торговом зале взял с витрины бутылку спиртного, откупорил, выпил и поставил бутылку обратно.

Работники магазина заметили его поступок. И, когда он решил пройти мимо кассы, не оплатив, нажали на кнопку тревожной сигнализации. Задержанный не смог ничего пояснить и не видел в своих действиях ничего предосудительного. Мужчину росгвардейцы передали полицейским для дальнейшего разбирательства.