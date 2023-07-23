В Харовске открыли экспозицию, посвященную Герою России Игорю Смирнову

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Выставку в честь Героя России Игоря Смирнова открыли в Харовском историко-художественном музее. Она так и называется "Герою России посвящается". Там представлены уникальные документы, награды, личные вещи.

В целом, экспозиция рассказывает о судьбе, боевом пути и подвиге уроженца Харовского района. Там можно увидеть личные вещи Игоря Смирнова. Реликвии передали родные и близкие бойца. Среди прочего – уникальные документы, фотографии и награды. Там же находится и письмо Игоря маме, отправленное им во время службы в армии из Чечни, удочка, с которой он ходил на рыбалку, кружка.

В экспозиции представлены свыше 30 предметов.

Игорь Смирнов погиб в ходе проведения специальной военной операции. Его не стало осенью прошлого года. Сержант Игорь Смирнов с позывным «Буба» до заключения контракта работал в Харовском районе кочегаром вплоть до окончания отопительного сезона в мае 2022 года. А в июне ушел служить по контакту. Погиб в боях под Изюмом в сентябре, взорвав сам себя, чтобы спасти товарищей. «Прощайте мужики, спасибо, что служил с вами!», - последнее, что сказал в рацию Игорь Смирнов.

У Игоря Сергеевича осталась мать и любимая женщина, с которой он не оформил отношения.