В Тотьме найден пропавший 40-летний мужчина

В Вологодской области найден мертвым пропавший неделю назад 40-летний мужчина. Речь идет о жителе Тотьмы Владимире Караульных. Мужчина исчез 17 июля, поисковики начали отрабатывать все версии.

Поиски также вели спасатели и полицейские. Среди особых примет называлась татуировка с изображением пламени на руке.

22 июля стало известно, что мужчина был найден.

"Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким", - такая запись появилась в паблике "ЛизаАлерт Вологодская область".

По сообщениям социальных сетей, мужчина утонул. Официальной информации нет.