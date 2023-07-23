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НовостиОбщество23 июля 2023 16:01

В Тотьме найден пропавший 40-летний мужчина

Он погиб
Иван Чухнин

В Вологодской области найден мертвым пропавший неделю назад 40-летний мужчина. Речь идет о жителе Тотьмы Владимире Караульных. Мужчина исчез 17 июля, поисковики начали отрабатывать все версии.

Поиски также вели спасатели и полицейские. Среди особых примет называлась татуировка с изображением пламени на руке.

22 июля стало известно, что мужчина был найден.

"Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким", - такая запись появилась в паблике "ЛизаАлерт Вологодская область".

По сообщениям социальных сетей, мужчина утонул. Официальной информации нет.