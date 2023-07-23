В Вологде прошла раздача горячих обедов "Теплый прием"

В Вологде возле воскресной школы храма апостола Андрея Первозванного, что на улице Пугачёва, 1, прошла благотворительная акция «Тёплый приём». Во время которой нуждающимся выдали горячие обеды.За бесплатными обедами приходят многодетные и малообеспеченные семьи, люди без определенного места жительства.

Проект реализуют Вологодская митрополия и «Добро.Центр» Вологды.

Проект стартовал в марте этого года. Люди в трудной жизненной ситуации могут получить бесплатные горячие обеды. Уже прошло порядка 20 таких «тёплых приёмов», выдано около 1600 порций.