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НовостиОбщество23 июля 2023 15:07

В Вытегорском районе затоплены четыре деревни

Иван Чухнин

Глава Вытегорского округа Александр Зимин рассказал о разгуле стихии. Основной удар пришёлся на территорию Андомского сельского поселения.

Самая сложная ситуация в населенных пунктах:

д. Опово - 5 домов,11 жителей (в т.ч. 2 дети), д. Рубцово – 11 домов, 8 жителей (в т.ч. 2 дети), д. Великий Двор – 12 домов, 18 жителей (в т.ч. 2 дети) д. Каньшино - 6 домов, 9 жителей (детей нет).

Подтопления также придомовые территории в с.Андомский Погост и д.Антоново (17 домов), п. Сорокополье (16 домов).

По словам руководителя района, производится подворовой обход для определения ситуации по каждому домовладению для принятия решения на районной Комиссии по ЧС, организовывается подвоз питьевой воды.

Местные жители добавляют список: "А почему в списке нет д. Деревягино? Здесь не люди живут?", "Деревня Марино д. 2 тоже плавает аналогично",я

"Деревня Руяково,мы тоже плывем".