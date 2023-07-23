В Вытегорском районе на федеральной трассе из-за наводнения обвалился асфальт

«Посёлок по имени Сорокополье»

В Вытегорском районе из-за длительных дождей подтоплены несколько населенных пунктов. Стихия не щадит и дороги. О состоянии федеральной трассы «Вологда — Медвежьегорск» сообщили в группе «Посёлок по имени Сорокополье» в одной из соцсетей.

«Это что-то страшное... Перекрёсток на Марино», — оценила ситуацию местная жительница.

Единая дежурно-диспетчерская служба Вытегорского района сообщила: «По информации представителя ООО «Автодороги Вытегра», на данном участке трассы А-119 выполнены работы по устранению поврежденного участка дорожного полотна».