Под Череповцом двое детей исчезли в лесу

В Череповецком округе у деревни Высокое в субботу, 22 июля, около 17:00 пропали двое детей. 17-летний мальчик и его 13-летний брат заблудились в лесу. На поиски ребят выдвинулись егеря, родственники, полиция и волонтеры.

Из-за сложной местности возникли проблемы с сотовой связь. Однако один из школьников забрался на дерево, смог дозвониться маме и рассказал, что они находятся около какой-то лесной сторожки.

Детей нашли к 8 утра, им пришлось провести в лесу всю ночь. Из леса подростков выели местные жители и егерь. Медицинская помощь не понадобилась.