355 тысяч рублей намерен взыскать Череповец за забытую рекламную конструкцию

С предприятия взыщут расходы за демонтаж рекламного экрана на Парковой

Экран в 2020 году установил Череповецкий завод металлоконструкций. За аренду земли под конструкцией перестали поступать деньги. Но в итоге его убрали за счет городского бюджета, что влетело в копеечку.

По словам председателя комитета по управлению имуществом города Андрея Корнеева, к предприятию обратились за разъяснениями, там ответили, что экран не будут использовать, демонтировать отказались.

Собственник предложил передать экран городу, но по экспертизе он на 100% непригоден. "Провели необходимые процедуры, экран убрали за счет городского бюджета. До 10 августа демонтируем фундамент. Расходы за работы и задолженность по арендной плате будут взыскивать с предприятия. Задолженность за аренду составляет около 100 тысяч рублей, на работы по демонтажу было выделено 255 тысяч", — прокомментировал Андрей Корнеев.

С начала этого года в Череповце выявили 221 незаконную рекламную конструкцию, из них 195 приведены в соответствие с требованиями законодательства. За счет городского бюджета демонтированы 13 конструкций.