Вологжане знают о мошенниках, но активно продолжают переводить им деньги

В полицию Великого Устюга обратилась женщина 1978 года рождения. Она потеряла два миллиона рублей. Звонок поступил от мошенника, который выдал себя за сотрудника ФСБ. Он сообщил, что с ее счета пытаются похитить деньги. Она поверила обманщику и перевела 2 000 050 рублей на якобы безопасные счета.

Поняв, что ее обманули, она написала заявление в полицию.

при этом она призналась, что наслышана о дистанционных мошенничествах из СМИ. Но была в стрессе и поверила преступникам.

В Вологде женщина 1955 года рождения перевела представившимся полицией 1 050 000 рублей.

Жительница Кадуя 1981 года рождения перевела - 140 тысяч рублей из-за действий мошенников.

Ещё одна вологжанка 1965 года рождения поверила представившимся сотрудниками Центрального банка и подарила 104 тысячи рублей.