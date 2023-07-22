На Вологодчине начали активную борьбу с птичьим гриппом

В Вологодской области боятся вспышек птичьего гриппа. Специалисты решили действовать превентивно, т.к. есть риск распространения заболевания из сопредельных регионов. Об этом сообщил начальник Управления ветеринарии Вологодской области Сергей Воропаев.

"Действительно, тенденция к распространению высокопатогенного гриппа птиц в стране сохраняется. Учитывая статистику выявленных случаев в России, мною объявлен профилактический месячник «Чайка»", - отметил Сергей Воропаев в соцсети.

В рамках месячника будут организованы и проведены мероприятия по проверкам мест обитания и скопления птиц на предмет обнаружения больных павших пернатых: голубей, воробьев, чаек, воронах и других диких птицах, постоянно проживающих рядом с человеком. Таким образом распространения опасного заболевания можно будет избежать.

В регионе также проводится работа по усилению биологической защищенности как промышленных птицеводческих предприятий, так и личных подсобных хозяйств.