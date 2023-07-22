37 миллионов рублей направлены на дома для престарелых и инвалидов

Средства выделены из областного бюджета. На них будет произведен ремонт в 15 учреждениях.

Кроме ремонта жилых блоков и пищеблоков систем отопления и водоотведения, замене оконных блоков и систем автоматической пожарной сигнализации, деньги будут потрачены на необходимое оборудование, мебель и новый транспорт.

Например, в Вологодском доме социального обслуживания выполнен ремонт системы водоотведения, приобретен новый автомобиль, продолжаются работы по капитальному ремонту пищеблока. Сумма направленных средств превышает 8 млн рублей.

Новый Дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов станет одним из самых больших социальных объектов в стране. Площадь здания составит свыше 13 тыс. кв. метров, а вместе с территорией — более 23 тыс. кв. метров. Завершить работы планируется в 2025 году.

Для комфортного проживания получателей социальных услуг Октябрьского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вологде приобретена новая мебель, а также дезинфекционная камера, продолжается ремонт жилых комнат. На эти цели направлено более 5,7 млн рублей.