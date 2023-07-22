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НовостиПроисшествия22 июля 2023 10:09

Троих вологодских грибников пришлось спасать из леса

Вологжане начали плутать
Евдокия САХАРОВА

За пятницу, 21 июля, в лесу успели потеряться трое грибников. На помощь им пришли сотрудники полиции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

В Великоустюгском округе из города Красавино в лес ушел местный житель. Он увлекся грибами, потерял ориентир и уже не смог самостоятельно выбраться к цивилизации. К счастью, уже в 15:30 его живым и невредимым обнаружили стражи правопорядка.

В Кадуйском округе в окрестностях деревни Маза заблудилась пара грибников: 63-летний мужчина и 48-летняя женщина. В 15:38 «потеряшки» сами вышли из леса. Помощь врачей им не понадобилась.