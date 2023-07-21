Врачи ездят по районам Вологодчины, чтобы проконсультировать сотни пациентов

Жители отдалённых районов Вологодской области могут получить консультации профильных специалистов.

Врачи Вологодской областной клинической больницы №2 из Череповца выезжают в отдалённые населённые пункты. Работа ведётся в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

В августе выездная работа продолжится. 1 августа медики приедут в Бабаево, 3 августа – в Белозерск, 8 августа – в Устюжну, 10 августа – в Кадуй, 15 августа – в Чагоду и 17 августа – в Шексну.

Получить направление на приём профильных специалистов можно у участкового врача или фельдшера. При себе необходимо иметь медицинский полис, паспорт, документы, подтверждающие диагноз, и результаты исследований.

Напомним, 18 июля на базе Чагодощенской ЦРБ провели приём кардиолог, невролог, уролог и ангиохирург. Врачи проконсультировали 74 жителей округа. 20 июля кардиолог, уролог, эндокринолог и невролог работали в Шекснинском районе. Рекомендации по лечению, направления на необходимые обследования и анализы получили 65 пациентов.

Кроме того, в Вологодском округе продолжаются выезды мобильного передвижного комплекса. 18 июля комплекс приезжал в посёлок Стризнево. Флюорографию прошли 52 жителя. 20 июля, согласно утвержденному графику, комплекс работал в посёлке Новленское. Обследование прошли 22 человека.

«Выездная работа в ЦРБ обеспечивает доступность медицинской помощи для пациентов, проживающих в отдаленных от крупных городов населенных пунктах,– рассказал начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников. – Не все узкие врачи имеются в штате районных больниц. Поэтому в регионе ведётся работа выездных бригад. План выездов формируется на год вперед, при его составлении учитывается потребность в том или ином специалисте. Такой формат работы поддержал Губернатором области, увеличив финансирование этого направления»