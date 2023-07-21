В Вологду съедутся разработчики компьютерных игр

Разработчики компьютерных игр из разных регионов России приедут в Вологду. Хакатон «Синеус» пройдет в Вологде с 21 по 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Хакатон – это формат соревнований, популярный в сфере IT по всему миру. Это командное соревнование, где участники разрабатывают прототип продукта или проект за ограниченное время. Общий призовой фонд хакатона – 3 млн рублей.

Название проекта выбрано неслучайно. По летописной версии Синеус – один из трех братьев-варягов, которые были призваны на княжение. Рюрик стал князем в Новгороде, Трувор – в Изборске, а Синеус – в Белоозере.

Участники могут заявиться индивидуально или командой.

Сообщается, что в хакатоне примут участие разработчики, геймдизайнеры, артовики, дизайнеры интерфейсов. Кроме деловой программы запланирована и культурная, в рамках которой гости смогут познакомиться с Русским Севером.