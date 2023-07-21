В Череповце наметили дорожки на Октябрьской набережной

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

На будущей Октябрьской набережной в Череповце определили места расположения пешеходных дорожек. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.

Вадим Германов ведет речь про территорию от улицы М. Горького до Октябрьского моста.

"Для иллюстрации этой новости коллеги прислали фотографии человека с посохом в окружении группы людей, и такая картина вызывает массу ассоциаций. От исторических до кинематографических. На самом деле это — специальное геодезическое оборудование. Оно позволяет определить с точностью до сантиметра, где конкретно будут проходить дорожки", - поясняет градоначальник.

По его словам, главное — сохранить деревья и одновременно проложить маршруты так, чтобы здесь в будущем еще и смогла проехать строительная техника.

А пока предстоит проектирование. А неравнодушные череповчане зорко следят, чтобы планируемые дорожки не пересекались с деревьями.

Вадим Германов напомнил, что строительство новой набережной от улицы Горького до Октябрьского моста должно завершиться уже в следующем году.