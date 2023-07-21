Бывшего капитана Северстали" поймали с наркотиками

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Экс-капитан ХК «Северсталь» Александр Шинин задержан, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают коллеги. У Шинина нашли несколько граммов мефедрона.

Талантливый хоккеист Александр Шинин родился в Челябинске, но всех больше сезонов - девять, он сыграл за череповецкую «Северсталь», а 2009-2010 годах был капитаном.

После завершения спортивной карьеры уехал на родину - стал спортивным директором челябинского «Трактора». Однако и эта карьера прервалась. Сегодня спортивный клуб после сообщения о возбуждении уголовного дела за хранение наркотиков уволил Шинина с этой должности.

По предварительным данным, Шинин стал объектом для оперативников как один из покупателей при разработке крупной сети дилеров. Приобрел бывший хоккеист наркотик для личных нужд. По неофициальным данным, Шинин собирался купить кокаин, но купил мефедрон, который и нашли при досмотре.

Фото: ХК "Северсталь".