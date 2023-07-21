В Вологде пройдут квесты по муралам фестиваля "Палисад"

Фото: Фестиваль стрит-арта "ПАЛИСАД 2.0", ВКонтакте.

Фестиваль стрит-арта «ПАЛИСАД» приглашает вологжан принять участие в «Городском квесте» (18+)Серия городских квестов пройдет по объектам фестиваля стрит-арта «ПАЛИСАД 2.0». Так вологжане смогут узнать о муралах, которые украшают город, и выиграть призы. К участию приглашаются команды из 5–6 человек, возраст участников должен быть старше 18 лет. Такое мероприятие уже проходило в 2017 году. Организаторам хочется, чтобы жители Вологды посмотрели на город в целом, а не только в разрезе района, в котором они живут.

Проект «Городские квесты» проводится совместно с Молодёжным центром «ГОРКОМ35» в период с 17 августа по 7 сентября. Пешеходные игры пройдут в четырех разных частях города: 17 августа — Заречье, 24 августа — запад, 31 августа — восток, 7 сентября — финал.

Для участия в квесте необходимо взять с собой ручку, блокноты, фонари, а также зарегистрировать команду на одну из территорий.

В задания будут включены и объекты фестиваля "Палисад".

Все игры проводятся с помощью сайта Международной сети городских игр ENCOUNTER. Участие в квесте бесплатное. Капитан команды обязательно должен быть зарегистрирован на портале АИС «Молодёжь России», сообщает официальный сайт города.

Подробнее ознакомиться с правилами игры, а также зарегистрироваться на квест можно в официальной группе фестиваля в ВК.