Вологодчина за 6 месяцев текущего года поставила в Китай готовой продукции на 9,1 млн долларов США

Вологодчине есть что продать Китаю. Поставки продукции в КНР растут. За 6 месяцев текущего года в эту страну поставлено готовой продукции на 9,1 млн долларов США. Это в 2,5 раза больше аналогичного периода 2022 года.

Китай входит в тройку лидеров стран партнеров по экспорту агропромышленной продукции, который осуществляют 12 предприятий Вологодчины.

Самый большой объем поставок китайским партнерам составляют корма для животных. С начала года было отгружено более 5 тысяч тонн рыбной муки. Также востребованы мукомольно-крупяная продукция, кондитерские изделия и овощи.

«Выход на китайский рынок – это новые возможности для успешного расширения бизнеса. Уверенно увеличивается и общий товарооборот между Россией и КНР. За первое полугодие 2023 российские поставки товаров в Поднебесную выросли на 19,4% и составили 62,2 млрд долларов», - отметил заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков. В целом по стране более 80% коммерческих сделок между Россией и Китайской Народной Республикой осуществляются в рублях и юанях, сообщил президент страны. Но и замгубернатора, и его паблик по -старинке озвучили свои рекорды в американских долларах.