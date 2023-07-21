Молодому предпринимателю в Бабаево грозит 7 лет колонии за вырубленный лес

В Бабаевском округе молодой предприниматель незаконно рубил лес. Как сообщает пресс-служба областного Управления МВД, стражи порядка обнаружили неподалеку от Бабаево незаконную делянку.

Сотрудники уголовного розыска сосчитали - спилено более 200 кубометров деревьев различных пород. Ущерб лесному фонду превысил два миллиона рублей.

Установлен индивидуальный предприниматель: молодой мужчина 1992 года рождения приступил к заготовке древесины раньше, чем оформил на делянку документы.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Ему грозит до семи лет колонии.