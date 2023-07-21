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НовостиПроисшествия21 июля 2023 9:30

В Вологде сгорели два автомобиля

Один из них сожгли
Иван Чухнин
Фото: ГУ МЧС РФ по Вологодской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Вологодской области.

В Вологде ночью сгорели два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области. Один пожар случился у дома №18 на Старом шоссе. Там сгорел автомобиль «Фольксваген», на котором двое жителей Харовска приехали в областной центр. Предварительная причина ЧП – аварийный режим работы электрооборудования авто.

Второй инцидент случился в другом районе города - «Опель» сгорел у дома №13 на улице Казакова. Автомобиль давно стоял, был открыт, в нём не было аккумулятора. Наиболее вероятной причиной пожара эксперты считают поджог.