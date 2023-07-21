В Череповце пропал молодой человек из Нюксеницы

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В Череповце пропал 21-летний юноша. Кирилле Алексеевиче Седякине 20 июля ушел из дома на улице Ленинградская, 17 и исчез. Известно, что пропавший - житель Нюксеницы. Накануне он пошел устраиваться на работу на улицу Жукова. Пропавшему может требоваться медицинская помощь.

Начаты поиски. Информацию распространяет ПСО "Ты не один". Приметы пропавшего: нормальное телосложение, русые волосы.

Юноша был одет в болоньевую олимпийку с сине-красными вставками, черные джоггеры и черные кроссовки. При себе имел телефон.

Любую информацию о пропавшем можно сообщать в полицию или по телефону волонтеров (8-911-505-68-98).