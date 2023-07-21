В Вологде достраивают дополнительный корпус поликлиники №4

Фото: Эдуард Зайнак, ВКонтакте.

В Вологде завершается строительство дополнительного корпуса четвертой поликлиники, что находится на Окружном шоссе и обслуживает как взрослых, так и детей. Общая площадь нового здания, которое выросло рядом с существующим буквально за год, более 1700 кв. метров. Это монолитное трехэтажное здание. Его планируют открыть уже осенью.

В Вологде выполнены работы по возведению здания, обшит фасад сделана стяжка полов, кровля, смонтированы оконные и дверные блоки, лифт и инженерные коммуникации, заканчиваются внутренние отделочные работы, полным ходом идет благоустройство территории. В ближайшее время будет произведена закупка оборудования и мебели. Затем останется получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В Вологодскую городскую поликлинику №4 ежедневно приходят до двух тысяч человек. Каждый обращал внимание на "густонаселенность" помещений. В итоге было принято решение расширить площадь поликлиники - построить дополнительный корпус.

«Введение в эксплуатацию нового корпуса позволит разгрузить площади основного здания, что позволит оказывать медицинскую помощь пациентам в более комфортных условиях. Открытие дополнительного корпуса поликлиники №4 планируется до 1 ноября этого года», - рассказал первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.

Ранее по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» для этой поликлиники был закуплен и установлен компьютерный томограф.