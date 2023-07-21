Юноша приехал к подруге в Кадников и угнал автомобиль

В дежурную часть отдела полиции в Соколе обратилась 35-летняя женщина: у нее угнали автомобиль. Она рассказала, что отдала свою машину ВАЗ-2109 знакомому для ремонта. Знакомый в Кадникове оставил отремонтированный автомобиль во дворе, оттуда машина и пропала. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый 18-летний сокольчанин. Молодой человек приехал в город Кадников к своей подруге, и, прогуливаясь по городу, обратил внимание на автомобиль ВАЗ и решил покататься. Он сумел вскрыть машину и уехал на ней в Сокол. Накатавшись, он бросил ее на улице Каляева. Машину там и обнаружили полицейские.

Отделом дознания отдела полиции МО МВД России «Сокольский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК (Неправомерное завладение автомобилем или другим транспортным средством без цели хищения). Санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.