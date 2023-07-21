Вологжанин оскорблял рабочих, ремонтировавших крышу в центре Вологды

Вологжанин докапывался до ремонтников крыши. За ним приехали росгвардейцы.

Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии в г.Вологда около полудня поступил вызов в одно из охраняемых учреждений на улице Козленская. Оказалось, около полудня по тротуару возле здания проходил нетрезвый мужчина. Он увидел строителей, которые выполняли работы на крыше и стал высказывать свое недовольство, оскорблять строителей.

На шум и ругань из здания вышла администратор и попыталась успокоить вологжанина. Однако мужчина начал оскорблять женщину и нецензурно ругаться.

Местный житель 1984 г.р. был задержан. Он уже принес свои извинения администратору. Сотрудники вневедомственной охраны передали мужчину полицейским.