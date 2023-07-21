В Вологде на детской площадке разместился свинарник

Группа "Онлайн Вологда" ВКонтакте

Свиней, вольготно разгуливающих по детской площадке, зафотографировала вологжанка, у которой лопнуло терпение.

Снимки сделаны на севере Вологды, на площадке по улице Ольховая. Женщина разместила их ВКонтакте.

«Долго это будет продолжаться?» — вопрошает она.

Ответы не замедлили ждать: «Они чистоплотнее некоторых сограждан», «Милота», «Милые животинки! Никого не трогают, просто гуляют», «Детям за радость увидеть животных таких».

Но часть вологжан не готовы, чтобы дети гуляли вместе со свиньями.

«Что там насчёт африканской чумы свиней и обязательности карантинных мероприятий?», «Не говоря уже о трихинеллёзе», «А гадят они в пакет?», «Они кусаются не хуже собак», «Свиньи могут быть разносчиками многих заболеваний».