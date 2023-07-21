В Череповце по гарантии восстановят архитектурную подсветку Архангельского моста

В Череповце к ремонту готовится Архангельский мост. Из строя вышли 16 декоративных светильников. Подсветку по гарантии восстановит компания «ВАД». Об этом сообщил директор «Электросвета» Алексей Смирнов. Всего на мосту 2936 светодиодных фонарей

«Подрядчик планирует снять светильники в начале августа, на ремонт потребуется около месяца. Также есть вопросы к производителям подсветки. Нужно проводить работы по дополнительной герметизации светильников, так как их негерметичность приводит к отключению целой группы фонарей. Сейчас „ВАД“ совместно с производителем думают, как технически решить вопрос», — сообщил Алексей Смирнов.