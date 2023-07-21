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НовостиОбщество21 июля 2023 5:07

В Вологде к ноябрю откроют дополнительный корпус поликлиники №4

Строительство ведется за счет областного бюджета
Евдокия САХАРОВА
Фото: страница Эдуарда Зайнака в соцсети ВКонткте.

Фото: страница Эдуарда Зайнака в соцсети ВКонткте.

В Вологде к 1 ноября планируется открытие дополнительного корпуса поликлиники №4. На данный момент уже выполнены работы по устройству монолитного каркаса трехэтажного здания, обшивки фасада стеновыми панелями, стяжки полов, кровли, монтажа оконных и дверных блоков, лифта, инженерных коммуникаций. Практически закончены внутренние отделочные работы, полным ходом идет благоустройство территории. Предстоит закупить оборудование и мебель, а также получть разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«Введение в эксплуатацию нового корпуса позволит разгрузить площади основного здания, что позволит оказывать медицинскую помощь пациентам в более комфортных условиях», - рассказал первый замгубернатора области Эдуард Зайнак.

Ежедневно в Вологодскую городская поликлинику №4 обращаются до двух тысяч человек. Поэтому и возникла необходимость расширить площадь медцентра.