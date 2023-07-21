Марш Мендельсона прозвучал в женской колонии в Вологде

Фото: УФСИН по Вологодской области.

19 июля в исполнительной колонии №1 УФСИН России по Вологодской области состоялось третье в этом году бракосочетание. Осужденная вышла замуж прямо в колонии. Так что в стенах прозвучал марш Мендельсона, молодожены обменялись свадебными кольцами, поклялись друг другу в любви и верности. В колонии работала представитель ЗАГСа. Она зарегистрировала союз и выдала свидетельство о заключении брака. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Вологодской области.

В УФСИН считают, что выход замуж поможет настроить осужденных на светлое будущее, исправно отбыть свое наказание и поскорее вернуться домой.