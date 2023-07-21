Вологодских школьников могут привлекать к общественно-полезному труду, не спрашивая согласия

У родителей не будут спрашивать разрешения при привлечении школьников к труду Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект о трудовом воспитании. Об этом сообщает официальный сайт. Отмена нормы о запрете привлечения учащихся к труду без их согласия или согласия их родителей позволит задействовать детей на общественно полезной работе. В частности, к ней отнесены: высадка деревьев и цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощь в библиотеке или музее. Кроме того, согласно документу, для школьников будет введено понятие «профориентация». Занятия по профориентации помогут учащимся выбрать профессию. Например, благодаря экскурсиям на предприятия.