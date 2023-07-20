"Ехалова артель" претендует на премию фонда "Жить вместе"

Фото: Анатолий Ехалов, ВКонтакте.

Вологодский проект «Ехалова артель» вошел 15 лучших - в шорт-лист премии благотворительного фонда «Жить вместе». Они были отобраны из 750 проектов со всей страны.

Цель премии «Жить вместе» – помочь людям, которые своими силами решает социальные проблемы, восстанавливает культурные традиции, развивает жизнь в храмах и на приходах.

Конкурс проводится в номинациях: «Память», «Культура», «Милосердие», «Церковь» и «Русские традиции».

В этом году общий призовой фонд премии – 1,125 млн рублей.

Участники «Ехаловой артели» помогают сельским жителям восстанавливать и приводить в порядок деревни.

Как сообщает писатель Анатолий Ехалов, 22 июля артель направляется в деревню Тимониху на родину писателя Василия Белова.

Десятки людей будут наводить порядок в Тимонихе. Там появятся качели, заборы и места для отдыха. Все желающие могут присоединиться.