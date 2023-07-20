Вологодские поисковики ищут девочку, унесенную течением Северной Двины

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Поисковики Великого Устюга ищут девочку. Её унесло течением, когда она купалась в Северной Двине. Девочке - 11 лет. Она жительница Котласа.

11-летняя жительница Котласа Анна Шенина и её подруга 18 июля решили искупаться в Северной Двине, в Котласе, в начале улицы Виноградова. Однако в какой-то момент девочек стало уносить течением. Подругу Анны успели спасти и вытащить на берег, а вот Анну ищут.

Организованы поиски девочки, к которым присоединились добровольцы из поисково-спасательного отряда «Устюг-спас». Анну ищут и в реке, и в лесу по берегам реки. Пока поиски результатов не дали.