В Вологодской области к пациентке, потерявшей сознание, приехала скорая без медиков

Фото: СУ СК РФ.

В Грязовецком округе проверяют медиков. Следователи дают оценку информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи.

В поселке Вохтога потеряла сознание пожилая женщина. К ней вызвали скорую помощь. К ней пришла скорая, но даже без медика. Водитель без сопровождения медика свез женщину в райбольницу, где она скончалась спустя несколько часов.

По изложенным сведениям руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Юрьевич Яшин поручил территориальному следственному отделу проведение процессуальной проверки, взяв на личный контроль ее ход и результаты.