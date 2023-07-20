В Вологде в парке Победы готовится стать маленьким музеем бронетранспортер БТР-80

В Череповце в парке Победы появится БТР-80 и его откроют для экскурсий. Они стартуют после реставрации техники - этой осенью. Об этом сообщает официальный сайт Череповца.

Бронетранспортер восстанавливают специалисты Череповецкого музейного объединения и представители клуба ретроавтомобилей «РетроЧе».

БРТ немало поработал и требует зачистки и покраски.

- Будем восстанавливать боевое наполнение. Конечно, речь не идет о реальном оружии, сделаем муляжи близкие к оригиналам. Снаружи машину тоже освежим, — рассказал начальник административно-хозяйственной службы, главный специалист по охране объектов культурного наследия Череповецкого музейного объединения Игорь Комаров.

На экскурсии будут формироваться группы до восьми человек, каждый экскурсант для безопасности будет экипирован шлемом. Уже продумана двухуровневая смотровая площадка.

Будет открыт доступ на место водителя и командира БТР, в десантное отделение.

Готовится снаряжение пехотинца: каска, бронежилет, муляжи оружия.

БТР-80 был принят на вооружение в 1985 году и до сих пор находится на вооружении во многих странах. Длина бронетранспортера 7,6 метра, ширина корпуса — 2, 9 метра. Вес техники с боекомплектом - 13,6 тонны.