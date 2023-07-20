На Вологодчине ребенок ушел от пьяной мамы к бабушке за 50 километров

В Вологодской области мальчик поссорился с пьяной мамой и ушел из дома. Весь личный состав райотдела полиции участвовал в поисках.

С заявлением о пропаже в полицию обратился местный житель, он сообщил, что шестилетний мальчик ушел гулять около 14 часов и не вернулся. Его телефон не отвечал. Поэтому мужчина обратился в полицию. Там сработали быстро: ориентировку с приметами ребенка направили всем дежурившим нарядам полиции. На розыск несовершеннолетнего был ориентирован личный состав ОМВД России по Никольскому району. В течение часа полицейские установили местонахождение мальчика.

Как рассказали в региональном УМВД, бабушка мальчика проживает в деревне, в 50 километрах от райцентра. У нее и нашли беглеца.

Сотрудникам полиции ребенок рассказал, что поссорился с матерью. Она была пьяна. И поэтому он пошел к бабушке. По дороге его подобрал водитель попутной машины и довез до деревни.

В отношении матери составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение материнских обязанностей.