Память об первом заместителе губернатора Алексее Плеханове увековечат в Великом Устюге

Фото: Адександр Кузьмин, ВКонтакте.

В Великом Устюге появится мемориальная доска первому заместителю губернатора Алексею Плеханову, который скончался в июне прошлого года.

Великоустюгская Дума приняла такое решение. Алексей Плеханов работал председателем горисполкома Великого Устюга (1974-1980), председателем Горисполкома Вологды (1984-1987). Ушел на повышение в Вологду, занимал пост первого заместителя губернатора Вологодской области (1996-2005). Он является Почетным гражданином Великого Устюга.

Торжественное открытие памятной доски Алексею Николаевичу на здании администрации Великоустюгского муниципального округа пройдет 22 июля, в рамках празднования Дня города.

Алексей Плеханов родился 18 января 1945 года в Молдавской ССР. В Великом Устюге окончил речное училище, начал работать в комсомольских и партийных органах города.

Один из его проектов - «Великий Устюг – родина Деда Мороза». "Благодаря его настойчивости и умению решить любой вопрос наш родной край сейчас является одним из самых успешных туристических городов России", – написал на своей странице в соцсети ВКонтакте глава Великоустюгского округа Александр Кузьмин.