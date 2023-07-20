В Череповецком районе нашли мертвого дачника

Под Череповцом нашли погибшего дачника. Череповецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области устанавливаются обстоятельства смерти 49-летнего череповчанина. Его тело которого обнаружено накануне в реке Суда.

По данным следствия, вечером 19 июля 2023 года череповчанин приехал на свою дачу в деревню Кривец. Он ушел на рыбалку на берег реки Суда. А спустя несколько часов местная жительница обнаружила его тело в воде вблизи мостков. Рядом находились рыболовные принадлежности. Как сообщает СУСК, на теле погибшего следов насильственной смерти не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза.