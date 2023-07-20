В Вологодской области спасают скот от сибирской язвы

В Вологодской области прививают животных от сибирской язвы. Всего в этом году специалисты планируют привить более 35 тысяч сельскохозяйственных животных. Сейчас в режиме карантина по сибирской язве в стране находятся три очага: в Бондарском районе Тамбовской области, Барун-Хемчикском районе Республики Тыва и Захаровском районе Рязанской области.

В Вологодской области случаи гибели животных от сибирской язвы регистрировались в 30-40х годах прошлого века в 13 районах Вологодской области. На территории созданы специальные скотомогильники, они остаются под особым государственным контролем, вблизи их запрещено вести хозяйство и заниматься строительством.

«Несмотря на то, что в регионе уже более 40 лет сибирская язва не регистрировалась, ветеринарные специалисты тщательно выполняют комплекс профилактических мероприятий, - подчеркнул заместитель губернатора Михаил Глазков. - На территориях, где ранее возникали вспышки сибирской язвы, всех животных ежегодно подвергают иммунизации. В нынешнем году запланировано привить более 35 тысяч голов сельскохозяйственных животных, половина из которых уже получили прививку. Большое внимание уделяется содержанию сибиреязвенных скотомогильников. По итогам проверок все захоронения находятся в надлежащем состоянии и не представляют биологической угрозы для людей и животных. Также специалисты отслеживают состояния пастбищ, водных источников, животноводческих хозяйств».