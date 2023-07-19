Вологодская область наращивает производство рыбы

В Вологодской области за полгода произвели более 600 тонн продукции аквакультуры. Статистику предоставили 20 рыбных хозяйств региона. За шесть месяцев они произвели 668 тонн товарной рыбы, мальков и икры. Всего в этой быстроразвивающейся отрасли работают 287 человек. А в ближайшее время в регионе начнут работу ещё семь таких хозяйств.

По словам первого заместителя губернатора Дмитрия Горбачева,«Реализация проектов по выращиванию рыбопосадочного материала в Вологодской области является своевременной реакцией на введённые западом санкции, которые коснулись и рыбохозяйственной отрасли. Обеспечение товарных рыбных хозяйств региона достаточным количеством мальков, производимых внутри региона, позволяет исключить импортозависимость, сократить расходы на логистику и даёт конкурентные преимущества перед другими игроками в этом бизнесе».

На прилавки магазинов за последние полгода направлено 57 тонн товарной рыбы. Пока это довольно низкий показатель: предприятия молодые, рыба ещё не выросла.

Однако основной объем будет реализован в конце года. В планах, в 2023 году планируется произвести 1100 тонн продукции аквакультуры. Это больше, чем в прошлом году.