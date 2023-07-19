В Череповце квартира выгорела из-за сетевого фильтра, а в Харовском районе сгорели дома из-за фумигатора

В Череповце из-за переходника выгорела квартира. Ранее в Харовском районе сгорели два дома из-за фумигатора.

Пожар в Череповце произошел днем 18 июля доме № 17 по улице Маяковского.

Как сообщает региональное МЧС, ЧП случилось в квартире на 4-м этаже. Еще до приезда спасателей самостоятельно из подъезда смогли выйти пять жильцов.

На место выехали 17 пожарных на шести автомобилях. Огонь повредил внутреннюю отделку комнат. Пожар начался из-за перегруза сетевого фильтра. Сгорел столик и сам фильтр. Квартира принадлежит 58-летнему мужчине.

Ранее в Харовском районе в деревне Савковская сгорели два дома. В одном из них на ночь был включен фумигатор. Люди проснулись, когда загорелась стена возле розетки.

Две женщины и ребенок покинули жилье.

Пока ехали пожарные, огонь объял весь дом. Затем пламя перекинулось и на соседнее здание. Из него эвакуировался мужчина. В итоге оба жилых дома сгорели дотла.

Есть версия, что ночью был скачок напряжения.