Мужчина пропал в Никольском районе Вологодской области

Мужчина мог пропасть в лесу между деревнями.

Высокий седой мужчина отправился из одной деревни в другую и пропал. Василия Чиркова ищут родные и поисковики. Он пропал в НИкольском районе. Его приметы: рост около 180 см, худощав, глаза карие, седые волосы, носит усы.

ПСО «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку по поиску жителя Никольского муниципального округа Василия Чиркова. 7 июля, предположительно, мужчина отправился через лес из деревни Теребаево в деревню Самылово. Расстояние по дороге составляет более 20 км, а если идти через лес - то около 4 километров.

Любую информацию о местонахождении пропавшего можно передать по телефону горячей линии ПСО «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 112.