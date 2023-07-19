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НовостиПроисшествия19 июля 2023 9:55

Мужчина пропал в Никольском районе Вологодской области

Он ушел из дома 7 июля
Иван Чухнин
Мужчина мог пропасть в лесу между деревнями.

Мужчина мог пропасть в лесу между деревнями.

Высокий седой мужчина отправился из одной деревни в другую и пропал. Василия Чиркова ищут родные и поисковики. Он пропал в НИкольском районе. Его приметы: рост около 180 см, худощав, глаза карие, седые волосы, носит усы.

ПСО «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку по поиску жителя Никольского муниципального округа Василия Чиркова. 7 июля, предположительно, мужчина отправился через лес из деревни Теребаево в деревню Самылово. Расстояние по дороге составляет более 20 км, а если идти через лес - то около 4 километров.

Любую информацию о местонахождении пропавшего можно передать по телефону горячей линии ПСО «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 112.

Мужчина пропал 7 июля.

Мужчина пропал 7 июля.