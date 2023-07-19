На Вологодчине подешевели лекарства

В вологодских аптеках зафиксировано снижение цен на некоторые лекарства. Об сообщает аналитик Михаил Ростов на сайте Вологда-Поиск.

Как внезапно оказалось, что участие «недружественных» государств в обеспечении российского рынка лекарств было преобладающим. И первая реакция аптечного хозяйства была предсказуемой: цены выросли. Взлетели цены на обезболивающие, жаропонижающие, антидепрессивные средства: стоимость на многие и них выросла 15-20 процентов. Добавили к прежней цене кардиологические, онкологические препараты, антибиотики.

Но во второй половине прошлого года аптечный ассортимент восстановился за счет альтернативных поставщиков из дружественных или нейтральных по отношению к России стран, а также за счет отечественных производителей.

В итоге Вологдастат заметил радостную динамику: на областном аптечном рынке отмечено пусть умеренное, не всеобщее, но все-таки снижение цен на ряд востребованных лекарств. Лишь за последнюю неделю подешевели на 2-3 процента анальгетики, валидол, эргоферон, ренгалин, аллохол, левомеколь.

Впрочем, эксперты не склонны переоценивать происходящее: падение курса рубля не может пройти незамеченным для цен. По данным аналитического отдела DSM group, доля импорта на фармрынке нашей страны превышает 55 процентов в денежном выражении и 35 процентов в физических объемах продаж.