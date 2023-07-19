18 телефонных мошенников сядут на скамью подсудимых в Череповце

Телефонные мошенники попали на скамью подсудимых. Их будут судить в Череповце. Сотрудники кол-центра, 18 человек, попали под следствие. Они работали в Санкт-Петербурге. Его сотрудники звонили жителям разных регионов и рассказывали о возможности получить компенсацию за ранее приобретенные контрафактные биологические добавки, медицинские препараты и оборудование. Для получения выплат требовалось перевести деньги на счета сотрудников кол-центра.

Следствие выявило 70 пострадавших от действий преступного сообщества, они перевели мошенникам 15,5 млн рублей. Пострадавшие являются жителями Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Пензенской, Ростовской областей, Ставропольского, Краснодарского и Красноярского краев.

Первыми в полицию обратились череповчане. Одна из жительниц города металлургов лишилась 7 млн рублей, другого в последний момент остановила сотрудница почтамта.

Череповецкие полицейские смогли задержать мошенников, один из подозреваемых объявлен в федеральный розыск.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества». Подозреваемым предъявлено обвинение. Один из них заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 10 миллионов рублей. Добровольно возмещен ущерб на общую сумму 251 тысяча рублей, сообщает УМВД Вологодской области.