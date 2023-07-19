В Вологде заменят 10 километров теплотрассы и реконструируют три котельные

В Вологде АО «Вологдагортеплосеть» заменит 10 км тепловых сетей, а также реконструируют три котельные. Работы проинспектировал мэр города Сергей Воропанов.

На котельной, что на улице Чернышевского, 84а, проводят замену одного из трех котлов. Котельная построена в 1970-е годы, оборудование работало с тех пор. Кроме того, устраивается дренаж вокруг котельной.

По графику работы должны быть завершены до конца августа. С введением нового котла мощность котельной будет увеличена на 5,5 Гкал/ч. По контракту монтаж оборудования необходимо завершить до 31 августа, после чего будут проводиться пусконаладочные работы.