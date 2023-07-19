Контрактник выматерил полицейского в аэропорту Череповца

В аэропорту Череповца произошел инцидент пьяный военнослужащий обматерил полицейского.

ЧП произошло 24 октября прошлого года. Пьяный контрактник поднялся на борт самолета, который должен был отправится в Москву.

На борт поднялись полицейские, они предложили 43-летнему мужчине выйти из самолета и проследовать в здание аэропорта. В пункте досмотра его попросили предъявить документы. Тот ответил отказом. Не позволил он и предъявить полицейским вещи для досмотра. Вместо этого стал матерится, оскорбляя полицейского в том числе в нецензурной форме.

По факту публичного оскорбления представителя власти было возбуждено уголовное дело. Подсудимый признал вину. Вологодский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащего на 35000 рублей. Кроме того, в счет компенсации морального вреда мужчина выплатит сотруднику полиции 50 тысяч рублей, передает пресс-служба судов.