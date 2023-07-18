В Череповце отремонтировали половину дорог из запланированного

Фото: со страницы Вадима Германова в ВКонтакте

В Череповце продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году запланировано обновить 8 участков улиц. Из федерального бюджета на эти цели выделили 214 миллионов рублей, всего в этом году потратят 700 млн рублей. Мэр города Вадим Германов заявил, что работы уже выполнены более чем наполовину.

Новый асфальт полностью уложен на проспекте Победы, Биржевой, путепроводе через железнодорожный вокзал, Добролюбова и Судостроительной.

«На улице Ленина, Набережной и развязке Ягорбского моста работы выполнены на 50%. На этой неделе здесь будут укладывать второй слой асфальта. Улица Беляева готова на 40%», – прокомментировал в соцсети мэр города металлургов.

В ближайшие недели работы начнутся на улице Сталеваров – от Ленина до Металлургов и на Набережной – от Победы до Курсантского бульвара.